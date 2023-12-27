«Радыё Свабода»: на прошлой неделе в Минске закрыли как минимум две школы польского языка

Преподаватель польского языка рассказал «Радыё Свабода», что на прошлой неделе в Минске закрыли как минимум две частные школы польского языка.

Директор одной из школ польского языка Сергей сказал журналистам, что сотрудницу его школы задерживали на прошлой неделе. По словам источника «Радыё Свабода», от нее требовали статут и список учеников на курсах польского языка — данные преподавательница не передала, они хранятся у директора, который живет за границей.

— С одной стороны, [силовики] оказывают давление на сотрудников, чтобы они это всё выдали. И я не знаю, что с ними сделают, если они это не покажут. С другой стороны, сотрудники давят на меня, потому что боятся за себя и свою жизнь. С третьей стороны, я понимаю, что когда мы выдадим данные сотен, если не тысяч людей, для них это может закончится профилактической беседой, а может и чем-то другим, — рассказал изданию директор.

Во время визита силовики предлагали добровольно закрыть школу — говорили прекратить работу и написать заявление на ликвидацию. По словам директора, школе не оставили выбора — ее будут закрывать.

На прошлой неделе силовики задержали двух директоров курсов по польскому языку за участие в протестах.