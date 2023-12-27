Освободившегося студента юрфака БГУ приговорили к году колонии по статьям об оскорблении Лукашенко и представителя власти

22 декабря суд Центрального района Минска приговорил освободившегося после 2 лет колонии студента юридического факультета БГУ Владимира Запольских к году колонии, сообщил правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя 5 дней.

Во второй раз студента судили за комментарии, оставленные в 2020 году, по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК).

Первый раз студента приговорили к 2 годам колонии по «делу Зельцера». Его судили по статьям о разжигании ненависти (часть 1 статья 130 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

В январе 2023 года он вышел на свободу. Запольских вновь задержали в мае 2023 года.