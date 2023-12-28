За фото в инстаграме на фоне бчб-флага, житель Витебска получил 3 900 рублей штрафа

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал местного жителя на 100 базовых величин за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП), постановление суда опубликовано в банке судебных решений.

По информации телеграм-канала «Витебск, я гуляю!», осужденного зовут Александр Поволоцкий.

Согласно постановлению, мужчина в инстаграме разместил свое фотоизображение на фоне флага бело-красно-белого цвета, что суд воспринял как «выражение общественно-политического интереса» и «проведение несанкционированного пикетирования без соответствующего разрешения администрации».