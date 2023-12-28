Associated Press: в результате разрушения плотины Каховской ГЭС погибли «сотни человек»; российская сторона заявляла о 59 погибших

Журналисты Associated Press заявляют о «сотнях погибших» в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, которое произошло в ночь на 6 июня. Российская сторона утверждала, что из-за трагедии погибли 59 человек, пишет AP.

По их данным, количество погибших в одних Олешках, оккупированных Россией, исчисляется сотнями.

«Точная цифра погибших — в Олешках, самом густонаселенном городе оккупированной территории до войны и за ее пределами — возможно, никогда не будет известна, даже если украинские силы вернут себе территорию и смогут провести расследование на местах», — пишет издание.

К такому выводу журналисты пришли после разговоров с медицинскими работниками, которые вели учет погибших, волонтеркой, которая хоронила людей и двумя украинскими информаторами, передающими сведения своей разведке.

Интервью провели и с местными жителями, спасателями и беженцами. Авторы расследования проанализировали закрытый чат в телеграм, куда жители Олешек писали о телах, лежащих на улицах и пропавших без вести близких. Российские власти на вопросы журналистов не ответили.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По информации Генпрокуратуры Украины, в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. В результате подтопления повреждены и разрушены здания. Украина и Россия обвиняли в подрыве друг друга. Новая Каховка, где расположена ГЭС, остается под контролем России с первых дней войны.