Литературный журнал «Дзеяслоў» перестанет выходить

В новом номере литературный журнал «Дзеяслоў» сообщил читателям, что больше не будет выходить. Внимание на это обратило «Радыё Рацыя».

«Дзеяслоў» выходил каждые два месяца, в нем публиковали произведения беларуских и зарубежных авторов. Журнал выпустил 127 номеров.

«Дзеяслоў» создали после «реорганизации» литературно-художественных изданий в 2002 году. Тогда все литературные журналы были лишены права на юридическую, экономическую и творческую самостоятельность, и их объединили в государственный холдинг «Літаратура і Мастацтва».