Силовики задержали директорку компании «Королева Трейд» и ее заместителя

Силовики задержали генеральную директорку компании «Королева Трейд» Тамару Королеву и ее дочь, заместителя директорки компании Юлию Королеву, выяснило издание «Наша Ніва».

Известно, что у Юлии есть 4-летний сын. Девушка вместе с мужем Алесем Мисулой занимается легкой атлетикой. Алесь — является соучредителем цифрового агентства Qmedia.

Мама Юлии Тамара — директор Ассоциации прикладной эстетики и спа Беларуси, а Юлия — ее заместитель. Ассоциация разрабатывает государственные стандарты санаторно-курортных услуг.

Также Тамара является генеральным директором компании «Королева Трейд», которая реализует услуги и товары в сфере прикладной эстетики и спа

в Беларуси. Компания существует на рынке Беларуси более 15 лет.

Утром провластный телеграм-канал опубликовал видео с двумя задержанными женщинами — матерью и бабушкой четырехлетнего ребенка.

В милицейском ролике мать говорит, что работает директором. Она добавляет, что в 2020 году выходила на протесты с восьмимесячным ребенком.

— Я взяла коляску ребенка, накинула протестную символику и вышла. С коляской ходила по дорогам, меня зафиксировали камеры общенационального телевидения, — рассказывает женщина.

В видео опубликовали фото задержанной с протестов, на котором она держит в руках плакат с надписью «Бягу, веру, магу, перамагу».

После показывают ролик с бабушкой ребенка, в котором она говорит, что выходила на акции вместе с дочерью и внуком.

Обе женщины говорят, что «ближайшие праздники проведут на Окрестина».