За декабрь силовики задержали минимум 4 человека на КПП на границе Беларуси

Минимум 4 человека задержаны за декабрь на контрольно-пропускных пунктах на границе с Беларусью за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), издание Hrodna.life отыскало судебные постановления за декабрь, где упоминаются КПП.

15 декабря суд Вороновского района осудил водителя литовской компании, за то что на КПП «Бенякони» силовики обнаружили у мужчины в приложении «ВКонтакте» «экстремистскую» информацию издания Zerkalo. Мужчина признал вину. Его оштрафовали на 20 базовых величин без конфискации телефона.

6 декабря в суде Вороновского района оштрафовали еще одного водителя литовской компании на 20 базовых величин с конфискацией мобильного телефона за подписку на «экстремистское» сообщество во «ВКонтакте». Название сообщества не называется.

7 декабря осудили мужчину за репост «экстремистского» поста в беседу с другом в телеграм. Решение суд Вороновского района — штраф в размере 20 базовых величин без конфискации телефона.

Еще одного водителя литовской компании судили 8 декабря в суде Ашмянского района. В пункте пропуска «Каменный Лог» у мужчины обнаружили подписку на ютьубе на «экстремистский» канал. Ему назначили штраф в размере 25 базовых величин и конфискацию телефона.