Минтруда и соцзащиты дополнило список профессий, на которые иностранцев возьмут без разрешения на работу

Министерство труда и социальной защиты дополнило список профессий, на которые в 2024 году будут без ограничений брать иностранцев, говорится в постановлении Министерства. Оно вступит в силу 1 января 2024 года.

Иностранцев и лиц без гражданства будут брать на должности из списка без специального разрешения на работу.

В перечень включили следующие должности и профессии: водитель автомобиля, агроном, бетонщик, акушерка, животновод, ветеринарный врач, каменщик, ветеринарный фельдшер, маляр, врач-специалист (всех медицинских специальностей), оператор машинного доения, зоотехник, повар, инженер, плотник, инженер-конструктор, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, инженер-механик, санитар(ка), инженер-программист, слесарь механосборочных работ, инженер-технолог, слесарь по ремонту автомобилей, инженер-энергетик, слесарь-ремонтник, медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей), токарь, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, фельдшер (всех медицинских специальностей), швея, штукатур, фрезеровщик, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.