«Новую Беларусь» признали «экстремистским формированием»

КГБ признал платформу «Новая Беларусь» «экстремистским формированием», соответствующая информация появилась в списке формирований на сайте МВД.

«Экстремисткими» признаны два сайта платформы «Новая Беларусь», а также страницы в социальных сетях твиттер, инстаграм, фейсбук и канал на ютьюбе. «Экстремистским» признано и мобильное приложение «Новая Беларусь», которое доступно для загрузки в Google Play и App Store.

КГБ внесло в список и людей, которые причастны к разработке платформы. Это Ярослав Лихачевский и Павел Либер, в отношении которого следственный комитет сегодня начал специальное производство.

Также в список «экстремистских формирований» добавили группу в фейсбуке «Письма Солидарности Беларусь 2020». КГБ перечислил причастных к этой инициативе людей: Марина Косинерова, Иван Дешук, Наталья Малец, Ирина Погодаева.

«Новая Беларусь» — мобильное приложение для Android и iOS, а также сайт Newbelarus.com, который дает ссылки на различные полезные для беларусов сервисы.