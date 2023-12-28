Силовики задержали минчанина за «фейк о мародерстве "ЧВК Вагнер" в Осиповичах»

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании минчанина, который распространил «фейк о мародерстве "ЧВК Вагнер" в Осиповичах».

На камеру он говорит, что «распространил заведомо ложную информацию» о мародерстве и насилии со стороны наемников «ЧВК Вагнер» в Осиповичах. В ролике используют фотографию, как утверждается, «липового заявления» о действиях бойцов.

Авторы канала заявляют, что мужчина написал «более 400 радикальных сообщений». По их словам, задержанному больше 60 лет.

По какой именно статье обвиняют минчанина, неизвестно.

О прибытии в Беларусь наемников «ЧВК Вагнер» стало известно в начале июля. Минобороны заявило, что наемники проводят занятия с военнообязанными из территориальной обороны под Осиповичами. В августе было известно о семи тысячах «вагнеровцев» в Беларуси.

23 августа бизнес-джет основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина разбился над Тюменью, сам он погиб. В октябре «ЧВК Вагнер» объявил о переходе в состав Росгвардии и «сохранении задач в Беларуси».