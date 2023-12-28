Часть бюджета беларуской космической программы уйдет на строительство картофелехранилища в Толочине

Часть бюджета, который заложен на развитие космической программы в 2023 году, уйдет на строительство картофелехранилища на 20 тысяч тонн на «Толочинском консервном заводе», соответствующее постановление совмина опубликовано на pravo.by, заметило издание reform.by.

Дополнительное финансирование на «Строительство картофелехранилища на 20 тысяч тонн. 1-й пусковой комплекс» на «Толочинском консервном заводе» в 2023 году предоставится за счет средств, которые были заложены в бюджете для Академии наук на создание Беларуской космической системы дистанционного зондирования Земли, проведение социологических опросов и исследований, работ по организации производства научными организациями НАН.

Картофелехранилище строится в рамках мероприятия «Реализация проектов по созданию пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса» госпрограммы «Аграрный бизнес на 2021-2025 годы».