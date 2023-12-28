СК начал «специальное производство» против главы «Маланка Медиа» и руководительницы «Честных людей»

СК начал «специальное производство» против главы «Маланка Медиа» Павла Маринича, создателя приложения «Новая Беларусь» Павла Либера, политика Александра Добровольского и руководительницы «Честных людей» Елены Живоглод, пишет пресс-служба ведомства.

В сообщении СК сказано, что их действия квалифицируют как воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК).

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.