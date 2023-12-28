Силовики провели обыск дома у руководителя фонда «Вільна Білорусь» Алексея Францкевича

Дома у руководителя благотворительного фонда «Вільна Білорусь» Алексея Францкевича силовики провели обыск, пишет пресс-служба организации.

Что стало причиной для обыска, не уточняется. У соседей Францкевича, опрошенных в качестве понятых, взяли подписку о неразглашении.

Фонд «Вільна Білорусь» зарегистрирован в Украине. Согласно информации в телеграме инициативы, ее целями являются «защита прав беларусов в Украине, создание условий для деоккупации Беларуси и восстановления суверенитета, помощь беларусам в достижении победы над Россией».