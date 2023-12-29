В Беларуси запретят рекламу учебы и работы за границей

Депутаты одобрили законопроект, усиливающий контроль над рекламой, пишет «Белта». Среди новшеств — запрет рекламы трудоустройства и учебы за границей.

Как пишет издание со ссылкой на главу МАРТ Алексея Богданова, размещать информацию об услугах по трудоустройству и учебе за пределами Беларуси теперь можно будет только на сайтах организаций, которые оказывают такие услуги.

Реклама на транспорте допускается только после согласования с местными властями. Наружную рекламу медицинского характера на транспорте теперь нужно будет согласовывать с Минздравом.

Новый закон также обяжет операторов рекламы по требованию госорганов размещать на своих билбордах информацию о государственных праздниках, памятных датах, социальную рекламу «в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности».

Государственные операторы наружной рекламы получат право размещать ее на государственной недвижимости без проведения торгов.