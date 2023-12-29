Из‑за участия в протестах милиция задержала брестчанина, который вернулся в Беларусь на праздники

Отряд спецназа «Шторм» задержал жителя Бреста, который вернулся в Беларусь на праздники. Провластный телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео с ним.

В ролике мужчина называет свои имя и отчество — Станислав Игоревич. Фрагмент с фамилией из видео вырезан. На камеру задержанный говорит, что участвовал в протестах в 2020 году, выходил на проезжую часть и выкрикивал лозунги.

«Первый рубеж» пишет, что больше года брестчанин был в Польше, а домой вернулся на праздники. Заведено ли на мужчину уголовное дело, авторы канала не говорят.