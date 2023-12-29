Умер беларуский телеведущий Александр Доморацкий, ему было 74 года

В возрасте 74 лет умер беларуский телеведущий Александр Доморацкий. Об этом гостелеканалу ОНТ сообщили родные журналиста.

Доморацкий пришел на телевидение в 1972 году — работал в редакции информации Белтелерадиокомпании, был репортером и вел новости. В начале 1990-х возглавил гендирекцию программ на БТ. Позже он покинул должность и стал заниматься авторскими проектами. Самый известный из них — программа «Святло далёкай зоркі» о беларуских деятелях искусства.

Карьеру на телевидении журналист завершил в 2013 году.