Преподаватель требовал у студентов деньги за допуск к экзамену, на него завели уголовное дело

На преподавателя минского вуза завели уголовное дело по статье о получении взятки (часть 2 статьи 430 УК). Как пишет пресс-служба Генпрокуратуры, он требовал со студентов деньги и алкоголь за допуск к экзамену и его успешную сдачу.

В одном из минских университетов было проведено анкетирование по поводу возможной коррупции среди преподавателей. По его итогам, как пишет прокуратура, стало известно о фактах вымогательства одним из педагогов. Ректор вуза направил информацию в прокуратуру.

Прокуратура провела проверку: выяснилось, что педагог через старосту вынуждал студентов передать ему алкогольные напитки и перевести деньги на счет.

На преподавателя завели уголовное дело, прокуратура проверит также студентов, которые согласились на его условия.