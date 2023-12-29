«Флагшток»: военный РФ в Мозыре потерял карточку, стал угрожать нашедшему и выдал свою ракетную часть

Российский военный потерял в Мозыре свою банковскую карту. Он угрожает нашедшему ее, а еще выдал свою ракетную часть роликом в тиктоке, пишет «Флагшток».

Как заметило издание, в мозырской группе объявлений о потере вещей 27 декабря появилось сообщение о пропаже «военной карты армии России». Карта была потеряна в ночном клубе NumberOne в центре Мозыря.

Потерявший карту — 19-летний Даниил Кабаков. В своем объявлении он написал «...отдай карту по-хорошему или найдем сами».

«Флагшток» изучил соцсети молодого человека. Он родился в Алапаевске — городе Свердловской области РФ. В описании своего профиля он оставил настоящие имя и фамилию. Кроме того, указал номер настоящей воинской части, в которой состоит: № 31458. Это условное название 1530-го зенитного ракетного полка, расположенного в Комсомольске на Амуре (Хабаровский край РФ). Солдат также указал и время службы: 2023–2025 годы.

Все эти данные журналистам удалось верифицировать из видео Кабакова, которое тот снял для тиктока полгода назад. В нем он в военной форме рядового с именным патчем на фоне логотипа, который напоминает логотип 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО РФ (к ней относится ВЧ 31458, находящаяся в Комсомольске на Амуре). Издание выяснило, что на вооружении этого полка находятся ракетные комплексы С-400 и Панцирь-С1.



Нахождение российского солдата можно связать с пребыванием российского военного контингента в Мозырском районе Гомельской области. Российские военные появились на аэродроме Боков перед началом вторжения РФ в Украину зимой 2022 года. Первоначально на аэродроме базировались российские вертолеты. После провала наступления на север Украины аэродром заняли ракетчики. Жители Мозырского района неоднократно фиксировали пуски ракет из Мозырского района: как боевые в первый год вторжения, так и ракет ПВО.