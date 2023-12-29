Суд в Минске вынес приговор по делу о гибели каменщика на стройке комплекса «Минск Мир»

Суд Октябрьского района Минска 28 декабря приговорил к 3 годам домашней химии начальника участка ООО «Термотехстрой», сообщает пресс-служба суда. Это компания-подрядчик на строительстве жилого комплекса «Минск Мир», где в январе погиб рабочий.

В пресс-релизе суда говорится, что начальник участка ООО «Термотехстрой» допустил выполнение погибшим работ на высоте без защитного инвентарного ограждения, предохранительного пояса, страховочных канатов и «не осуществил непрерывный контроль за производством работ каменщиком». Мужчину признали виновным по статье о нарушении правил строительных работ (часть 2 статьи 303 УК).

31-летний каменщик упал с высоты третьего этажа и погиб на месте от полученных травм. СК писал, что рабочий находился в неогороженном месте у края монолитной плиты, и на нем не было предохранительного пояса.

