В Беларуси создали вакцину от коронавируса

Минздрав рассказал о завершении клинических испытаний беларуской вакцины от COVID-19 «БелКовидВак». Использовать ее будут перед следующим эпидемиологическим сезоном, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» главный санитарный врач Александр Тарасенко.

«Наша вакцина не менее эффективна, чем те вакцины, которые применялись у нас в республике и применяются за пределами Беларуси. Это доказано не только научным, но и экспериментальным методом», — считает он.

В разработке вакцины участвовали РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, БГМУ, «Белмедпрепараты», Институт физиологии НАН и другие учреждения.