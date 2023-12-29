Генштаб Польши: в воздушное пространство страны, вероятно, вторглась российская ракета

В Польше прошло совещание Бюро национальной безопасности из-за вторгшегося в воздушное пространство страны объекта, пишет издание Rzeczpospolita. В польском Генштабе считают, что это могла быть российская ракета.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Мы следили за ней, она покинула это пространство. У нас есть национальные и союзнические подтверждения этому», процитировало главу Генштаба Веслава Кукулу издание Onet.

По словам оперативного командующего ВС Матея Клиша, ракета провела в воздушном пространстве Польши почти три минуты и пролетела около 40 километров.

Утром оперативное командование ВСУ Польши сообщило об объекте в воздушном пространстве Польши вблизи польско-украинской границы.