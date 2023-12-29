От заключенной Полины Шарендо‑Панасюк впервые за долгое время пришло письмо детям

От заключенной Полины Шарендо-Панасюк, отбывающей наказание в ИК-4 в Гомеле, впервые за долгое время пришло письмо детям. Его опубликовал в фейсбуке муж Полины, Андрей Шарендо.

«Мае любыя Славамір і Стах! Гэта мама, якая гвалтоўна зьнікла з вашага жыцьця тры гады таму. Стала туманнаю плямаю, як піша хто-ніхто. Але вы ўвесь час перад маімі вачыма, па рэдкіх фота, якія прарываюцца да мяне праз усе перашкоды. Бачу, як вы выраслі. Кожны дзень гляджу на вашыя здымкі і мару ўбачыць увачавідку, абняць, прытуліць. Хлопцы! Я віншую тату і вас з Раством! Сустрэньце яго годна! Добра адпачыць на вакацыях! Хрыстос нарадзіўся! Славім яго»! — сказано в письме.

Попала в колонию за то, что плюнула в милиционера, когда задерживали ее мужа. Кто такая Полина Шарендо‑Панасюк

Полина Шарендо-Панасюк была задержана в январе 2021 года, суд приговорил ее к 2 годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, представителя власти и насилии либо угрозе насилием милиционеру (статьи 369, 368 и 364 УК). В первый раз она должна была выйти на свободу в 2022 году, однако ее осудили по статье неповиновении администрации колонии (статья 411 УК) и добавили год к сроку. Второй раз родные ожидали Полину на свободе 6 августа 2023 года, однако ее снова приговорили к году колонии по той же статье.