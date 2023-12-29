Топ‑менеджеры БелАЗ и МТЗ получили до 12 лет колонии

Топ-менеджеры БелАЗ и МТЗ получили от 7 до 12 лет колонии, пишет Генпрокуратура.

Заместителя гендиректора БелАЗ Олега Степука признали виновным в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК) и приговорили к 11 годам колонии. Его на пять лет лишили права занимать административные должности.

11 лет колонии по статье о получении взятки (часть 3 статьи 430 УК) получил заместитель гендиректора МТЗ Сергей Сиротенко. Ему также назначили штраф размере 92 500 тысяч рублей. Он, как и Степук, не сможет занимать административные должности в течении пяти лет.

Другие обвиняемые по делу получили от 7 до 12 лет колонии со штрафом от 1000 до 2000 тысяч рублей и лишением права занимать административные должности в течении пяти лет.

В ноябре 2021 года МВД сообщило о задержании семерых топ-менеджеров МТЗ и БелАЗ за получение взяток. У задержанных изъяли около 100 тысяч долларов и возбудили против них уголовное дело.