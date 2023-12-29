Власти аннулировали доменное имя TUT.by

Власти в Беларуси аннулировали доменное имя TUT.by, об этом со ссылкой на Евгению Чернявскую, дочь основателя портала Юрия Зиссера, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Евгения получила письмо от Оперативно-аналитического центра об аннулировании доменов afisha.by, jenny.by, newstut.by, rebenok.by, tutby.by и tyt.by.

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Причиной стали изменившиеся паспортные данные Евгении в личном кабинете регистратора hoster.by.

Как написала она, доменные имена аннулировали за полторы недели и «в одностороннем порядке».

«Ну, то есть с вариантом, конечно — «явиться лично в офис регистратора для устранения нарушений». Вариант передать паспорт и отправить человека с доверенностью для сверки паспортных данных, беларуским властям не подошел.

Они очень хотели меня видеть лично. Соскучились! Койку в СИЗО освободят, время на допросы выделят в прайм-тайм», — написала Евгения.

Как пишет Евгения, изменить данные самой в личном кабинете ей не удалось, а техническая поддержка hoster.by на запрос не ответила.