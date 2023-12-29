Российская армия с утра обстреливает Украину ракетами и беспилотниками, под ударами несколько областей

Российская армия с утра 29 декабря обстреливает Украину ракетами. О взрывах рассказали администрации Киевской, Львовской, Харьковской, Сумской, Днепровской, Запорожской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков, сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Как пишет мэр города Виталий Кличко, в Подольском районе загорелся склад. По его информации, в Шевченковском районе госпитализировали пятерых человек, всего на данный момент известно о семерых попавших в больницу.



Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о двух попаданиях в городе. В городе произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры. По данным городского главы, область атаковали более 10 «шахедов».

По информации главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, по городу ударили около 10 раз. По предварительным данным мэра Харькова Игоря Терехова, удары произвели ракетами С-300 и Х-22.

В Харькове было как минимум 12 «прилетов». Из-за обстрела возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Погиб один человек, семеро получили ранения, рассказал Терехов в эфире украинского телемарафона. По его словам, повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения «Новой почты» и производственные предприятия. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы.

Об обстрелах рассказала и администрация Сумской области. Ракетный удар пришелся по городу Конотоп. В результате обстрела три человека получили травмы, повреждена многоэтажка и СТО.

В Днепре горит один из торговых центров, сообщают корреспонденты «Суспільне». Журналисты издания слышали взрывы в Запорожье, Одессе и Хмельницкой области.

Обновлено в 9:52. Добавлена информация о пострадавших в Киеве и Харькове.