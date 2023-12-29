На «Беларусь 1» рассказали о задержаниях более чем 30 человек, связанных с велочатом Полоцка и Новополоцка

На «Беларусь 1» рассказали о задержаниях более чем 30 человек из Полоцка и Новополоцка.

В сюжете госканала говорится, что в августе 2020 года чат стали «накачивать агрессивными видеороликами». В студию пригласили оперативного сотрудника, который рассказал, что в чате публиковали призывы к выходу на протесты и обсуждали планы по «свержению власти». Сотрудник рассказал, что «по данному случаю» задержали более 30 человек.

По словам ведущей «Беларусь 1», силовики «привлекли к ответственности» администратора чата. Что с ним сейчас, неизвестно.

Телеканал показал видео с несколькими участниками чата. «Медиазона» нашла их страницы в соцсетях — это Алексей Коробов, Артём Борсуков и Никита Ильянец.

Коробов на камеру говорит, что был введен в заблуждение, Барсуков — что «зарегистрировался» в телеграм-каналах с «призывами к забастовкам, и инструкциями по дискредитации Беларуси и планами по смене власти», а Ильянец — что в августе 2020 года участвовал в нескольких велозаездов по Новополоцку и был подписан на «запрещенные каналы.