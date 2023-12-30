При обстреле Белгорода погибли 14 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. 108 человек ранены.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах пишет, что удар по Белгороду нанесли «силы безопасности и обороны» Украины в ответ на «варварские обстрелы Днепра, Харькова, Одессы». В ходе обстрелов Украины 29 декабря погибли 30 человек.

В связи с атакой города Россия запросила проведение заседания совета безопасности ООН.

Это второй обстрел города за два дня. В результате обстрела 29 декабря погиб один человек, ранены четверо.