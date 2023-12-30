Оператору Сергея Тихановского отказали в политическом убежище в Швеции

Оператору Константину Серегину, который работал у блогера Сергея Тихановского, отказали в политическом убежище в Швеции, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В июне 2020 года Серегина задерживали со вторым оператором Артёмом Саковым, которого позже приговорили к 16 годам колонии.

До октября 2021 года оператор оставался в Беларуси. Позже он с семьей переехал в Швецию и попросил убежище.

К октябрю было известно, что из 67 подавшихся в 2023 году беларусов отказ на убежище в Швеции получили 62. Одной из причин называлось то, что по мнению шведских чиновников, ситуация в Беларуси стабилизировалась.