«Киберпартизаны» заявили о взломе внутренней сети и основных сайтов «Белты»

«Киберпартизаны» заявили о взломе внутренней сети и основных сайтов государственного информационного агентства «Белта».

На главной странице «Белты» сейчас отображаются новости «Как каратели отбирают TUT.by, Киберпартизаны забирают "Белту"», «Новогодний киберкорпроратив в офисе "Белты"» и «Возвращаем свободу слова в Беларуси».

Хакерам удалось выкачать из серверов 90Гб данных, утверждают они. «Зачищена вся бухгалтерия, рабочие станции, архивы, бекапы, сервера веб-сайтов».

Атака на «Белту» началась 29 декабря. Активисты утверждают, что работа редакции сейчас «фактически парализована»: сотрудники выполняют задачи с домашних компьютеров, у многих нет доступа к почте и рабочим чатам.

«Сотрудники "Белты" не соблюдают даже минимальные правила компьютерной безопасности и информационной гигиены. Например, пользовались пиратским софтом и системами. Поэтому легко подхватили наши "кибербомбочки" и понесли большие потери», — пишут «Киберпартизаны».