Из Беларуси уехал православный священник Андрей Ноздрин, рассказал он сам на своей странице в фейсбуке.

«Милостью Божей я уже нахожусь в Польше. К сожалению, я вынужден был уехать. Поэтому буду молиться в Польше за всех нас и за всю Беларусь», — сказал он.

25 декабря Ноздрин провел свою последнюю литургию. Теперь он находится в польских Саках и ждет, пока Польская православная церковь назовет его новое место службы.

4 октября суд Октябрьского района Гродно оштрафовал православного священника Андрея Ноздрина на 555 рублей по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) за подписку на инстаграм Руслана Кулевича.