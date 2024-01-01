Число погибших от обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 25, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетанными ранениями грудной клетки и внутренних органов», — написал он.

Гладков добавил, что число раненых в результате обстрела увеличилось до 109 человек.

Источник в украинских службах безопасности рассказал «Би-би-си», что удары по Белгороду нанесла Украина. По утверждению источника, цели выбирались только среди военной инфраструктуры, а вина за жертвы среди мирного населения лежит на «некомпетентной работе российских ПВО».