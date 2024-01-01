Суд в Поставах оштрафовал воспитательницу за «экстремистские» подписки

Суд Поставского района оштрафовал на 555 рублей воспитательницу коррекционно-развивающего центра Наталью Сидляревич за «экстремистские» подписки (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет «Вясна». Решение суд вынес 28 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

В протоколе, составленном в РОВД, говорится, что с августа 2020 года Наталья была подписана на «Белсат», TUT.by и «Мая краіна вольная вялікая еўрапейская Беларусь» в «Одноклассниках» и symbal.by в телеграме.

На суде воспитательница признала вину. Кроме штрафа, судья Наталья Максимович постановила конфисковать у женщины телефон — IPhone 4S.