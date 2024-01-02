4 человека погибли и 92 получили ранения в результате российского ракетного удара по Украине, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В результате обстрела Харькова, погибла 91-летняя женщина, написал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. 44 человека получили ранения. Среди них 5 детей: три мальчика по 9 лет, и две девочки по 6 и 13 лет. У пострадавших детей-взрывные травмы, ушибы, острые реакции на стресс. Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин — от 24 до 60 лет.

В Киеве в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 27 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко. Одна женщина умерла в карете скорой помощи.