«Радыё Свабода»: осужденный на 25 лет колонии Николай Автухович не получил за год ни одной бандероли

Осужденному на 25 лет колонии предпринимателю Николаю Автуховичу не передали за год ни одной бандероли, хотя он имеет право их получать, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на родственницу заключенного.

«Заранее отправили ему бандероль с поздравлением и конфетами. Рассчитывали, что еще на Рождество получит, но уже и Новый год, а бандероль так и дошла. Оказалось, что этот пакет даже с почты не забрали. Через интернет родные узнали, какая причина. На сайте почты прочитали, что он якобы отказался получать, но это неправда», — рассказала родственница осужденного.

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По ее словам, Николай Автухович звонил родным 30 декабря. Он рассказал, что бандеролей не получал, и от получения сам не отказывался.

17 октября 2022 года Гродненский облсуд приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии. Его признали виновным по 10 уголовным статьям, в том числе о заговоре с целью захвата власти и измене государству (статья 357 и 356 УК). Другие фигуранты этого дела получили сроки от 2,5 до 20 лет. Всего по делу Автуховича были осуждены 12 человек.

Николай Автухович отбывает наказание в одиночной камере тюрьме №1 в Гродно.