В Гомеле силовики задержали айтишницу за донаты на 80 долларов

Силовики задержали айтишницу из Гомеля за 3 доната общей суммой в 80 долларов, видео с девушкой опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Ближе к звёздам. Гомель».

На камеру девушка говорит, что через фейсбук сделала 3 пожертвования, в размере 50, 20 и 10 долларов.

Издание «Наша Ніва» узнало, что задержанную зовут Ольга Блажевич. Она руководит командой тестировщиков в компании UULA, зарегистрированной в Кувейте.

Издание подозревает, что девушку задержали после возвращения в Беларусь на Новогодние праздники. Поскольку в соцсетях у Блажевич указано место жительство — Индия, на аватарке был бчб-флаг, а также открыты подписки на «Зеркало» и «Хартию'97».

Авторы канала пишут, что сейчас девушка находится в ИВС.