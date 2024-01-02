Один человек погиб и 41 получили ранения в результате ракетного удара по Харькову

Одна женщина погибла в результате ракетного удара по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Еще 41 получили ранения. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что удары пришлись по центральным районам города. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура.

В Киеве в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко. Всего, на данный момент, пострадало 20 человек. 19 из них медики госпитализировали.