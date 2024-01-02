Украинские власти сообщают о взрывах в Киеве и Харькове

Российские войска нанесли ракетный удар по Украине — слышны взрывы в Киеве и Харькове, сообщают городские власти.

Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что в столице прогремели взрывы в Деснянском, Оболонском, Печерском, Голосеевском и Подольском районах.

В Деснянском районе упал обломок БПЛА, который сбила украинская ПВО. в Голосеевском районе обломок ракеты упал на территории парка. Экстренные службы выехали в Печерский район столицы.

В Подольском районе ракета попала по территории объекта гражданской инфраструктуры. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.

Некоторые районы Киева обесточены, также там пропала вода.

Про взрывы в Харькове сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасители», — написал у себя в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове известно минимум о 6 пострадавших, которым оказывают помощь медики. Мэр Киева сообщил о троих пострадавших.