Бывшего военного, которого силовики вынудили участвовать в провокации с BYPOL, осудили на 19 лет лишения свободы

Минский областной суд приговорил бывшего военного Павла Кучинского, которого, по словам объединения экс-силовиков BYPOL [сейчас BELPOL], под пытками заставили участвовать в провокации против них, к 19 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Приговор вынесли 15 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

Кучинского признали виновным в измене государству (часть 1 статьи 356 УК); незаконному действию в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК), организации деятельности террористической организации (часть 2 статьи 290-5 УК), незаконном действии в отношении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 295 УК), создание террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), террористическом акте (часть 3 статьи 289 УК), умышленном повреждении транспортного средства (часть 1 статьи 309 УК).

Мужчину задержали в начале сентября 2022 года. Тогда объединение экс-силовиков BYPOL утверждало, что Кучинский задержан в связи причастностью к «делу инкассаторов». BYPOL сообщил, что силовики вынудили бывшего военного действовать в своих целях.

«Спецслужбы под пытками принудили [его] участвовать в провокации, в рамках которой последний вышел на связь с представителями BYPOL и предлагал совершить акции прямого действия. Все переговоры и переписка фиксировалась», — сообщали экс-силовики.