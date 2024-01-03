В возрасте 84 лет умер скульптор Геннадий Буралкин, рассказали в «Беларуском союзе художников».

Причину смерти объединение не уточняет. Место и время похорон станет известно позже.

С 1990 по 2001 год Геннадий Буралкин был председателем БСХ. В 1997 году скульптор получил медаль Франциска Скорины.

«Асноўныя тэмы творчасці былі ўзяты з народнага жыцця, знітаваны з гісторыяй, нацыянальнымі паданнямі. Работы мастака вызначаюцца манументальнасцю, філасафічнасцю вобразаў, вытанчанасцю формаў», — пишет «Беларуский союз художников».

В работах он использовал дерево, камень и бронзу. Буралкин стал автором памятника Миндовгу, скульптурных серий «Скачок», «Жыцень» и «Берагіня», станковых композиций «Песня пратэсту», «Вясна Перамогі» и многих других. Совместно со скульптором Александром Финским Буралкин создал композиции для Большого театра оперы и балета в Минске.