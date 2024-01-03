Могилевчанина, который приехал из Германии навестить родителей, во второй раз арестовали

28 декабря в Могилёве во второй раз арестовали Владислава Петрачкова по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет Mayday team. Известно об этом стало спустя неделю. Срок ареста не сообщается.

По информации правозащитников, в ноябре могилевчанин вернулся из Германии, где работает несколько лет, чтобы навестить родителей.

Через месяц после этого на него составили протокол «за комментарии». 12 декабря его арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов».