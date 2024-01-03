Суд в Украине приговорил коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция» к 15 годам лишения свободы

Суд Шевченсковского района Киева приговорил коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция», где удерживали и допрашивали украинских пленных, Дениса Куликовского к 15 годам лишения свободы, пишут «Ґрати».

Его признали виновным в жестоком обращении с военнопленными (часть 1 статьи 438 УК Украины), участии в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 УК Украины) и незаконном вооруженном формировании (часть 1 статьи 260 УК Украины). Кроме лишения свободы, Куликовский должен выплатить 495 тысяч гривень двум потерпевшим.

Дело против Куликовского слушали в закрытом режиме, а свидетелями выступили 22 бывших пленных «Изоляции». В их числе — писатель и журналист Станислав Асеев, которого задержали в самопровозглашенной ДНР в 2017 году и обвинили в «шпионаже, создании экстремистской организации и публичных призывах к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности».

Служба безопасности Украины задержала Куликовского в 2021 году. Расследование его дела закончили в июне 2022.

Как пишет «Суспільне», «Изоляция» — это российские застенки на месте бывшего завода изоляционных материалов, где до 2014 года работало арт-пространство «Изоляция». Приговоры, по которым люди отбывают наказание в тюрьме, выносят суды самопровозглашенной ДНР. «Переважно в "Ізоляції" утримують проукраїнських полонених», — уточняет издание.