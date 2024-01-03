Железнодорожника приговорили к году колонии за комментарий о Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил железнодорожника Максима Кронда к году колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Вясна». Заседание прошло 6 декабря, но о его результатах стало известно только сейчас.

18 сентября 2021 года Кронд оставил комментарий о Лукашенко в «Чате Элехтарата». Это сообщение суд посчитал оскорблением Лукашенко — о чем именно был текст комментария, не уточняется.

В телефоне у железнодорожника обнаружили подписки на «деструктивные каналы», пишут правозащитники.