ГУР посмертно наградило четверых беларуских добровольцев знаком отличия «За мужество при выполнении спецзаданий»

Главное управление разведки Украины посмертно наградило четверых беларуских добровольцев знаком отличия «за мужество при выполнении спецзаданий», пишет «Беларускі Дабраахвотніцкі Корпус». Их имена не называются.

Беларусы отмечены за участие в боевых действиях на восточном направлении, пишет издание «Зеркало».

Поощрительным знаком отличия награждаются военнослужащие и работники ВСУ ГУР и подчинённых ему частей за «личное мужество и отвагу, самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении специальных заданий».