МОК не допустил к участию в зимних юношеских Олимпийских играх ни одного беларуского спортсмена

Ни один нейтральный спортсмен из Беларуси и России не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля этого года в Южной Корее, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» — так ответили в пресс-службе Международного олимпийского комитета на вопрос, смогут ли в Южной Корее соревноваться атлеты из Беларуси и России.

8 декабря Исполнительный комитет МОК принял решение что спортсмены из Беларуси и России смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже 2024 года в нейтральном статусе. К Олимпиаде будут допущены лишь индивидуальные атлеты, а не команды, которые пройдут квалификацию в рамках существующих критериев отбора. Спортсмены, которые «активно поддерживают войну», не примут участие в соревнованиях.