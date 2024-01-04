Российские военные обстреляли Херсон и Кропивницкий, есть погибшие

Российские военные обстреляли Херсон и Кропивницкий, в результате атаки погибли люди. Об этом сообщают местные администрации.

По информации главы Херсонской обладминистрации Александра Прокудина, за сутки российские войска обстряляли область 97 раз, по Херсону выпустили 19 снарядов.

Погибли два человека, под ударом оказались жилые кварталы, учреждение образования в Херсонском районе и предприятие в Бериславе.

Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович рассказал, что из-за ракетной атаки по Кропивницкому повреждены здания нескольких энергетических предприятий. Погиб автослесарь, восемь рабочих доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.