За «экстремистские» подписки в соцсетях осудили начальника отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома

Суд Жлобинского района арестовал на 15 суток начальника отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома Евгения Ахременко, пишет издание «Флагшток».

По информации телеграм-канала «Свободный Жлобин | Free Zhlobin», Ахременко задержали в промежуток с 26 по 29 декабря. Причиной задержания стали подписки чиновника в соцсетях.

В Жлобинском райисполкоме журналистам «Флагштока» сообщили, что Ахременко на рабочем месте нет и не будет: «он не работает уже тут. С начала нового года не работает». Хотя на сайте райисполкома Евгений Ахременко еще является начальником отдела спорта и туризма.

В 2019 году Ахременко занимал должность заведующего сектором спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома, как минимум в 2021 году стал начальником этого отдела.