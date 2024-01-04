Суд приговорил уборщицу из Минска к домашней химии и огромному штрафу за один комментарий в телеграм

Суд Ленинского района Минска приговорил уборщицу Наталью Баулину к 2,5 года домашней химии за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна»,

Суд прошел 5 декабря, но известно об этом стало только сегодня. На суде женщина признала свою вину, но отказалась давать показания на суде. Также Баулина должна выплатить штраф в размере 3 700 рублей.

Согласно материалам дела, Баулина 1 сентября оставила комментарий в телеграм-канале «Беларусь за МКАДом», где оскорбила заместителя генпрокурора Беларуси Сергея Хмарука. Через пару недель женщину задержали и поместили в СИЗО, где она находилась до суда.