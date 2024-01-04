За сутки очередь легковых автомобилей на въезд в ЕС выросла в 2,4 раза

За 24 часа количество легковых машин, ожидающих въезда в ЕС увеличилось с 225 до 545, пишет Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»). Его сотрудники приняли на свою территорию 42% транспорта от нормы, утверждают в ведомстве.

На литовском направлении меньше всего легковых авто оформили в погранпереходе «Мядининкай» («Каменный Лог») — 54% авто. В латвийском — «Патерниеки» («Григоровщина») — приняли 56%, рассказали в ГПК.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур — литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»), перед которым находятся около 500 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили в «Мядининкае» («Каменный Лог») — 15%.