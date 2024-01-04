Осужденного анархиста Александра Францкевича перевели в волковысскую колонию

Анархиста Александра Францкевича, осужденного на 16 лет и 9 месяцев, перевели в ИК-11 в Волковыске, сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь».

Заключенный отбывал наказание в ивацевичской колонии №5, которую расформировали по указу Лукашенко, опубликованному в конце октября 2023 года.

Лукашенко подписал указ о закрытии колонии в Ивацевичах

Александр — фигурант дела «Революционного действия», по которому осудили девятерых активистов и правозащитницу Марфу Рабкову.



По версии обвинения, c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии Францкевича и Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». Эти объединения, как утверждало следствие, вошли в состав «международной преступной организации».