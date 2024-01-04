Александр Лукашенко подписал закон, по которому кандидатами в президенты не могут быть беларусы с картой поляка

Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О Президенте Республики Беларусь», сообщила пресс-служба политика. Документ приводит нормы закона в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, принятыми на «республиканском референдуме» 27 февраля 2022 года.

Измененный закон предъявляет более строгие требования к кандидатам в президенты Беларуси. Минимальный возраст кандидата увеличили с 35 до 40 лет, а необходимый период постоянного проживания в стране перед выборами — с 10 до 20 лет. Кроме того, кандидатом в президенты не может быть человек, у которого есть или было иностранное гражданство, иностранный ВНЖ или документ, дающий право на льготы в другой стране — таким документом является, например, карта поляка.

Документ устанавливает, что президент возглавляет систему госслужбы и является делегатом Всебеларуского народного собрания. Президент может вносить ВНС предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, Председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также предложения о возможности отправки военных за пределы Беларуси для участия в «деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

В законе появилась глава о неприкосновенности президента после его отставки. Его нельзя будет задерживать, арестовывать и привлекать к ответственности за действия, которые он совершил за срок своего президентства.